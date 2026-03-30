AA 30.03.2026 05:12

İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 5 binden fazla saldırı düzenledi

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 5 bin 471 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.

Anadolu Ajansı muhabirinin saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıkları ve enformasyon merkezlerini esas alarak derlediği bilgilere göre saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 414 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1914 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Hükümeti Enformasyon Merkezi ve Kuveyt ordusunun yaptığı açıklamalara göre, İran'ın misilleme saldırılarının başlangıcından bu yana 309 balistik füze ve 616 İHA engellendi.

Bahreyn

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tarihten bu yana ülkeye yönelen 174 füze ve 391 İHA'nın savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Katar

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye 206 balistik füze ve 93 insansız hava aracı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Ürdün

Ürdün ordusuna göre, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ülkeye 262 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarına yönelik en az 52 füze ve 1006 insansız hava aracı saldırısı kaydedildiğini bildirdi.

Umman

Umman Sultanlığı ise 19 İHA ile hedef alındığını açıkladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Sıradaki Haber
Trump: Çok yakında İran ile anlaşma görebiliriz
