Çok Bulutlu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.03.2026 03:23

BM Barış Gücü, Lübnan'da 1 askerinin öldüğünü duyurdu

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı bir noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askerinin öldüğü, 1'inin de ağır yaralandığı bildirildi.

BM Barış Gücü, Lübnan'da 1 askerinin öldüğünü duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Adşit el-Kusayr beldesi yakınındaki UNIFIL mevkisine mühimmat isabet ettiği aktarıldı.

Açıklamada, olayda 1 UNIFIL askerinin hayatını kaybettiği, 1'inin de ağır yaralandığı kaydedildi.

"Mühimmatın kim tarafından ateşlendiği bilinmiyor"

Mühimmatın kim tarafından ateşlendiğinin bilinmediği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ölen asker için taziye, yaralanan asker için de geçmiş olsun mesajı verilerek, "Hiç kimse barış davasına hizmet ederken hayatını kaybetmemelidir." ifadesi kullanıldı.

NNA: Endonezya birliğinin konuşlandığı bölge hedef alındı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki Mercayun ilçesine bağlı Adşit el-Kusayr beldesinde bulunan UNIFIL'e bağlı Endonezya birliğinin konuşlandığı bölgeyi hedef aldı.

UNIFIL, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde bulunan karargaha roket ve mühimmat isabet ettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Endonezya İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
Tarihi yapıları yarı değerli taşlara resmettiler
FOTO FOKUS
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ