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Dünya
AA 13.09.2023 15:36

İran'ın Bakü Büyükelçiliği 'askeri sevkiyat' iddialarını yalanladı

İran'ın Bakü Büyükelçiliği, ordunun Azerbaycan ve Ermenistan sınırına askeri sevkiyat yaptığına yönelik haberleri yalanladı.

İran'ın Bakü Büyükelçiliği 'askeri sevkiyat' iddialarını yalanladı
[Fotograf: Reuters]

İran'ın Bakü Büyükelçiliği, "İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkenin kuzeybatı sınır bölgesine (Azerbaycan-Ermenistan) askeri sevkiyat yapıldığına dair görüntüler mükerrer ve uydurmadır. Bakü Büyükelçiliği, söz konusu bölgeye sevkiyatı kesinlikle yalanlamaktadır." açıklamasını yaptı.

İran'daki bazı medya kuruluşları, sınıra askeri sevkiyata dair görüntüler paylaşmış, söz konusu sevkiyatın kuzeybatıda Azerbaycan ve Ermenistan'ın bulunduğu bölgeye yapıldığını iddia etmişti.

İran basınına göre ordu kuzeybatı sınırına askeri sevkiyat yapıyor
İran basınına göre ordu kuzeybatı sınırına askeri sevkiyat yapıyor

Haberlere ilişkin daha sonra yapılan düzeltmelerde ise bahsi geçen sevkiyatın Irak sınırına yapıldığı kaydedilmişti.

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