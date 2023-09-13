İran'ın Bakü Büyükelçiliği 'askeri sevkiyat' iddialarını yalanladı

İran'ın Bakü Büyükelçiliği, "İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkenin kuzeybatı sınır bölgesine (Azerbaycan-Ermenistan) askeri sevkiyat yapıldığına dair görüntüler mükerrer ve uydurmadır. Bakü Büyükelçiliği, söz konusu bölgeye sevkiyatı kesinlikle yalanlamaktadır." açıklamasını yaptı.

İran'daki bazı medya kuruluşları, sınıra askeri sevkiyata dair görüntüler paylaşmış, söz konusu sevkiyatın kuzeybatıda Azerbaycan ve Ermenistan'ın bulunduğu bölgeye yapıldığını iddia etmişti.

Haberlere ilişkin daha sonra yapılan düzeltmelerde ise bahsi geçen sevkiyatın Irak sınırına yapıldığı kaydedilmişti.