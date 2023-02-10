İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, sahra hastanesi, 46 kişiden oluşan sağlık ekibi ve insani yardım malzemesi yüklü iki uçak sabah saatlerinde Gaziantep'e indi. İran'ın gönderdiği üçüncü uçağın da Adana'ya inmesi bekleniyor.

Öte yandan İran devlet televizyonunun haberine göre, Kızılay bünyesinde görev yapan özel teknik ekipman ve arama köpeğine sahip iki arama-kurtarma ekibi daha Türkiye'ye gönderildi.

İran, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 arama kurtarma operasyon timi, 3 sağlık ve 1 acil durum ekibinden oluşan 80 kişilik arama kurtarma ekibini salı günü Türkiye'ye göndermişti.