Dünya
AA 19.03.2026 06:52

İran'dan İsrail'in kuzeyine misilleme saldırıları

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyine yeni bir misilleme başlattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiği, hava savunma sistemlerinin İran füzesini önlemeye çalıştığı ve halkın korunaklı alanlarda bulunması gerektiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan İsrail'e yaklaşık yarım saat arayla iki dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in tüm kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını belirterek füzelerin açık alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet alan, ölen ya da yaralananın olmadığını açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran füzesinden kısa bir süre önce de Lübnan'dan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırının da Kiryat Şimona ve çevresindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çalmasına neden olduğunu aktardı.

Hizbullah'ın saldırısında da isabet ya da yaralanma vakasının tespit edilmediği bildirildi.

İsrail ordusu, tehlikenin ortadan kalktığını ve sığınaklardan çıkılabileceğini duyurdu.

Sıradaki Haber
İran'ın misillemesinin ardından Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu
SON HABERLER
09:58
Altın fiyatı güne düşüşle başladı
09:42
İETT otobüsü kaldırımdaki direğe çarptı: 4 yaralı
09:42
Milli parklarda yeni dönem
09:36
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
09:57
Stratcom Zirvesi, 27-28 Mart'ta İstanbul'da yapılacak
09:29
İl il bayram namazı saatleri
İstanbul'da ramazanın son teravih namazı eda edildi
İstanbul'da ramazanın son teravih namazı eda edildi
FOTO FOKUS
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
