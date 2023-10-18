Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2023 13:26

İran'dan İsrail'e karşı petrol ambargosu dahil "tam ambargo" çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in hastane saldırısı başta olmak üzere Gazze'de işlediği savaş suçlarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere petrol ambargosu dahil İsrail'e yönelik "tam ambargo" çağrısında bulundu.

İran'dan İsrail'e karşı petrol ambargosu dahil "tam ambargo" çağrısı
[Fotograf: AA]

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, İİT'nin Gazze'deki durumla ilgili olağanüstü toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giden Abdullahiyan, burada İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile bir araya geldi.

Abdullahiyan görüşmede, İsrail'in hastane saldırısı başta olmak üzere Gazze'de işlediği savaş suçlarını belgelemek ve bu suçların faili İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasına zemin hazırlamak için İİT bünyesinde bu konuyla ilgili hukuk ekibi oluşturulması gerektiğini kaydetti.

İranlı Bakan, İİT üyesi ülkeler tarafından İsrail'e karşı petrol ambargosu dahil "tam ambargo" uygulanması ve İsrail'in büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Taha ise İsrail'in saldırılarına son vermek için İİT tarafından ortak tavır alınması gerektiğini belirtti.

Filistin-İsrail çatışmalarının ele alınacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı bugün Cidde'de düzenlenecek.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
İsrail İran Petrol
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'de hastane saldırısının ardından dünya ayakta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Hastane saldırısının failleri ve destekçileri yargılanmalı
14:19
İsrail'in vahşeti dünya basınına nasıl yansıdı?
14:17
Bakan Kacır: İhracatımızın lokomotifi imalat sanayimizdir
14:12
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları bölge ekonomisini de çökertti
14:09
Rusya: Sivillere yönelik her türlü şiddet kabul edilemez
14:08
İsrail'in Gazze şiddetinde son durum
Kars'ta atlarla gösteri yapan ciritçiler yeni sezona hazırlanıyor
Kars'ta atlarla gösteri yapan ciritçiler yeni sezona hazırlanıyor
FOTO FOKUS
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e ulaştı
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ