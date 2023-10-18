İsrail'in Gazze'de hastane saldırısının ardından dünya ayakta

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Sorumlulardan hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.

Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde meydana gelen trajik can kayıpları karşısında derin bir şok yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Modi, "Yaralananların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Çatışmalardaki sivil kayıplar, ciddi ve devam eden bir endişe konusudur. Sorumlularından hesap sorulmalı." ifadesine yer verildi.

Meloni: Saldırı beni derinden üzdü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırının ardından "Gazze'deki el-Ehli Hastanesi'nde yaşananlar beni derinden üzdü" açıklamasını yaptı.

Meloni, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine dün düzenlediği ve en az 500 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında "X" platformundan paylaşımda bulundu.

Başbakan Meloni, "Gazze'deki el-Ehli Hastanesi'nde yaşananlar beni derinden üzdü. İtalya, hayatını kaybedenler için derin taziyelerini ifade ediyor ve ailelere, yaralılara yakınlığını belirtiyor. Olayların dinamiklerinin kesin olarak teyit edilmesini beklerken, sivil halkın korunması, acil insani sorunların çözülmesi ve bu krize hızlı bir çözüm sağlanması taahhüdümüzü bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Martin: Sorumlulardan hesap sorulmalı

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Yaşananların tüm gerçeklikleri ortaya konmalı ve sorumlularından hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.

Martin, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hastanede tedavi görenler, sağlık görevlileri ve hastaneye sığınan sivillerin yaşamını yitirmesi karşısında dehşete kapıldığını belirten Martin, "Yaşananların tüm gerçeklikleri ortaya konmalı ve sorumlularından hesap sorulmalı." ifadesine yer verdi.

Rutte: İnsanlığın acısı tarif edilemez

Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Hedef alınan el-Ehli Hastanesinden dramatik görüntüler var. İnsanlığın acısı tarif edilemez." dedi.

Rutte, sosyal medyada hesabından, Filistin'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Hastaneye düzenlenen saldırının açıklığa kavuşması gerektiğini belirten Rutte, "Hedef alınan el-Ehli Hastanesinden dramatik görüntüler var. İnsanlığın acısı tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların en kısa zamanda ulaşması için uluslararası ortaklarıyla yakın temas halinde olduklarını kaydeden Rutte, "Koşullar ne olursa olsun, bu kadar çok masum mağdurun çektiği acılar çok önemli. Düşüncelerim onlarla ve sevdikleriyle." ifadelerine yer verdi.