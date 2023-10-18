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Dünya
AA 18.10.2023 13:07

Putin: Hastane saldırısı korkunç bir felaket

Rusya Devlet Başkanı Putin: "İsrail’in hastane saldırısı trajedi, korkunç bir olay ve felakettir. Bağımsız Filistin devletinin kurulması kalıcı barışın koşullarını yaratacak" dedi.

Putin: Hastane saldırısı korkunç bir felaket

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının, çatışmanın sona ermesi gerektiğini gösteren korkunç bir felaket olduğunu söyledi.

Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından konuşan Putin, "Hastaneye yapılan saldırı korkunç bir olaydır. Yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı elbette bir felakettir. Umarım bu, bu çatışmayı bir an önce bitirmemiz gerektiğine dair bir sinyal olur. Her halükarda bazı temas ve müzakerelerin başlatılması olasılığına odaklanmalıyız." dedi.

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Filistin - İsrail Çatışması Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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