Putin: Hastane saldırısı korkunç bir felaket

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının, çatışmanın sona ermesi gerektiğini gösteren korkunç bir felaket olduğunu söyledi.

Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından konuşan Putin, "Hastaneye yapılan saldırı korkunç bir olaydır. Yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı elbette bir felakettir. Umarım bu, bu çatışmayı bir an önce bitirmemiz gerektiğine dair bir sinyal olur. Her halükarda bazı temas ve müzakerelerin başlatılması olasılığına odaklanmalıyız." dedi.