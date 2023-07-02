Açık 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.07.2023 10:57

İran'dan Fransa için "seyahat" uyarısı

İran, devam eden sokak olayları ve şiddet eylemleri nedeniyle vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Fransa'ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

İran'dan Fransa için "seyahat" uyarısı
[Fotograf: AFP]

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ülke vatandaşlarını Fransa'da yaşanan olaylar konusunda uyardı.

Kenani, "Fransa'daki güvenlik sorunları nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarımızdan, gerekli olmadıkça sokağa çıkmamalarını ve çatışma bölgelerinden uzak durmalarını istiyoruz. İranlılar zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

Fransa hükümetini olayları demokratik yollarla çözmeye davet eden Kenani, şunları kaydetti:

"Fransa hükümeti, insan onuru, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri düzenleme hakkına dayalı ilkelere saygı duyarak halkıyla çatışmalara son vermelidir."

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.

ETİKETLER
İran Fransa
Sıradaki Haber
İsrail ile Suriye arasında hava saldırısı gerilimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Türkiye'de bir ayda 55 kişi deniz, göl ve göletlerde boğuldu
12:28
Fransa'daki protestolarda dün 719 kişi gözaltına alındı
12:04
İran, Kur'an'ın yakılmasına tepki olarak İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi durdurdu
11:55
Kanarya Adaları'na giden botun batması sonucu 51 düzensiz göçmen öldü
11:53
Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi
11:47
Taksiciler en çok "yol ve yolcu" seçtikleri için şikayet ediliyor
Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
FOTO FOKUS
Hatay'ın 14 kilometrelik plajı bu bayram boş kaldı
Hatay'ın 14 kilometrelik plajı bu bayram boş kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ