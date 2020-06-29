Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
İran'dan Donald Trump hakkında yakalama kararı
[Fotoğraf: Reuters]
Tahran Savcılığı, Kasım Süleymani suikastında rol aldıkları gerekçesiyle, ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.
Konuya ilişkin açıklamayı Tahran Savcısı Ali Alkasimehr yaptı.
Alkasimehr, söz konusu yakalama kararıyla ilgili Interpol'e başvurulduğunu belirtti.
Listenin başında Trump var
İranlı savcı, "Listenin başında ABD Başkanı Donald Trump bulunuyor. Trump'ın görev süresi sona erse bile hakkındaki soruşturma devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Kasım Süleymani suikastı
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü.
Etiketler: kasım süleymani suikastiSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 16:14
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