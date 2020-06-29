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Afganistan'da saldırılar: 23 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesinde pazar yerinde düzenlenen roketli ve bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Helmand Valiliği, Sangin ilçesinin "Kuhne Bazar" pazar yerine önce 4 roket mermisinin isabet ettiğini, ardından kalabalığın arasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırılarda ilk belirlemelere göre 23 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 15 sivilin de yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, saldırıların Taliban tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Saldırıları üstlenen olmadı
Görgü tanıkları saldırıların halkın pazarda alışveriş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban kontrolünde bulunuyor.
Etiketler: son dakika Afganistan'da patlama AfganistanSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 14:22
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