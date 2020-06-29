Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin yönettiği olağanüstü oturumda genel seçim sistemiyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin oylaması yapıldı.

Muhalefet partilerinden Birlik Ulusal Hareketi ile Avrupalı Gürcistan, geçen yıl yine gündeme gelen seçim sistemi tartışmaları nedeniyle hükümetle yürütülen müzakerelerde verilen sözlerin yerine getirilmemesini gerekçe göstererek oylamaya katılmadı.

Genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişiklik 3 "hayır" oyuna karşı 117 "evet" ile kabul edildi.

Oturum ardından açıklama yapan Talakvadze, kabul edilen değişikliğin ülke demokrasinin kalkınması ve gelişmesi için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kabul edilen değişiklik teklifine göre, bir sonraki genel seçimde parlamento, oransal sistemi ile seçilen 120 üyeden ve çoğunluk sistemi ile seçilen 30 üyeden oluşacak.

Seçimlerde yüzde 40,54'ten az oy alan parti tek başına hükümeti kuramayacak.

Teklif ayrıca, parlamentoda partilerin koltuk dağılımını ve seçim barajıyla ilgili konuları kapsıyor.