Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'dan BAE açıklaması: İlişkilerde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık
[Fotoğraf: Reuters]
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Birleşik Arap Emirlikleri ile "ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açma" konusunda anlaştıklarını duyurdu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarına ilişkin açıklama yaptı.
BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ile görüştüğünü belirten Bakıri, "İran-BAE ilişkilerinde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık." bilgisini verdi.
BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Bakıri'nin Gargaş ve Marar ile bir araya geldiği görüşmede, "ortak çıkarlar doğrultusunda iyi komşuluk temeline dayalı ilişkileri geliştirmenin teyit edildiği" kaydedilmişti.
Etiketler: İran BAE Birleşik Arap Emirlikleri
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