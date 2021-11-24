İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ile görüştüğünü belirten Bakıri, "İran-BAE ilişkilerinde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık." bilgisini verdi.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Bakıri'nin Gargaş ve Marar ile bir araya geldiği görüşmede, "ortak çıkarlar doğrultusunda iyi komşuluk temeline dayalı ilişkileri geliştirmenin teyit edildiği" kaydedilmişti.