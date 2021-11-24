Fransa İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçmenlerin Fransa'nın Calais kentinden Manş Denizi üzerinden tekneyle İngiltere'ye ulaşmaya çalıştığını açıkladı.

Bir balıkçı Manş Denizi'nde cesetler görmesi üzerine yetkililere haber verdi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı, yapılan aramanın ardından en az 31 düzensiz göçmenin hayatını kaybetti belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan bu olay nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.

Düzensiz göçmenlerin tekneyle İngiltere'ye geçişini sağlamaya çalışanların suçlu olduğunu ifade eden Darmanin, Calais kentine gideceği bilgisini paylaştı.

Dunkerque Savcılığından yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye geçişini sağlamaya çalışanlara yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

31 bin 500 göçmen İngiltere'ye geçmeye çalıştı, 7 bin 800'ü kurtarıldı

Calais'de bulunan ve kötü şartlar içinde yaşam mücadelesi veren çok sayıda düzensiz göçmen İngiltere'ye gitmeye çalışıyor.

Fransız yetkililerin verilerine göre bu yılın başından bu yana 31 bin 500 düzensiz göçmen Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalıştı ve 7 bin 800 düzensiz göçmen Manş Denizi'nde kurtarıldı.

Fransa'nın kuzeyindeki Grand-Synthe kentinde yol kenarlarında barınan yaklaşık bin 500 düzensiz göçmen, 16 Kasım'da polisin düzenlendiği operasyonla barınma merkezlerine taşınmıştı.