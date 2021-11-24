Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, sivil Yahudi işgalciler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Mugayyir köyü yakınlarında Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

Sivil Yahudi işgalcilerin Nablus'un güneyindeki Duma köyü yakınlarındaki saldırısında da yine Filistinlilere ait araçlar hedef alındı. Sivil Yahudi işgalciler, taşladıkları bir aracın devrilmesine neden oldu.

Olayda ağır yaralanan bir Filistinli ile durumu nispeten daha iyi olan çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Sivil Yahudi işgalcilerin saldırıları giderek artıyor

Aynı köyde yine sivil Yahudi işgalcilerin attığı taşın aracının camını kırması sonucu bir Filistinli daha yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan sivil Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka aykırı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, yıl başından 21 Mayıs'a kadar geçen süre zarfında, Filistinlilerin mülklerine yönelik 154, yaralanmayla sonuçlanan 66 saldırı kayda geçti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin sivil Yahudi işgalci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.