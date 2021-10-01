İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırında bulunan Erdebil vilayetine yeni atanan valinin görev devir teslimi törenine katılan Vahidi, Tahran ile Bakü yönetimi arasında yaşanan tatbikat polemiğiyle ilgili açıklamada bulundu.

İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bozulması için İsrail ve bazı ülkelerin komplo kurduğunu ileri süren Vahidi, "Yanlış anlaşılmalar ve farklı meseleler varsa bunlar diplomatik yollarla çözülecektir. Dışişleri Bakanlığı konunun takipçisi." dedi.

Komşu ülkeleri iş birliği ve diyaloğa davet ettiklerini aktaran Vahidi, "İran komşularla dostluk ilişkilerine özel bir önem veriyor. Yeni hükümette komşular bizim için önceliklidir ve onlarla dostluk ilişkilerini sürdüreceğiz. Tüm komşu ülkelere ve Azerbaycan'a daima dost olduğumuzu bildirdik." ifadelerini kullandı.

Tatbikat, Aliyev'in tepkisinin ardından geldi

Tatbikat kararının, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran'ın daha önce sınırda düzenlediği tatbikatlara gösterdiği tepkinin ardından gelmesi dikkati çekti

Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.

Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İran, ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan sınırında "Hayber Fatihleri" adını verdiği bir askeri tatbikat yapacağını duyurmuştu.