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Dünya
AA 17.06.2025 09:47

İran'dan atılan füzelerden ikisi İsrail'in orta kesimlerine isabet etti

İran'ın bu sabah düzenlediği misilleme saldırılarında attığı füzelerden ikisinin İsrail'in orta kesimlerine isabet ettiği ve 10 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İran'dan atılan füzelerden ikisi İsrail'in orta kesimlerine isabet etti

İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran'ın düzenlediği misillemede ülkeye yaklaşık 20 balistik füze fırlatıldığını belirtti.

Açıklamada, kaç füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını füzelerin ülkenin orta kesimlerindeki 2 ayrı bölgeye isabet ettiğini aktardı.

Vurulan yerlerden birinin Tel Aviv'e bağlı Gush Dan bölgesinde, diğerinin de Tel Aviv yakınlarındaki Herzilya kentinde olduğu ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda 10 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktarırken, füzelerin isabet ettiği alanlardan dumanların yükseldiği sosyal medyadaki görüntülere yansıdı.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı saldırının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, halkın sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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