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Dünya
AA 17.06.2025 09:21

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin "değerli dostu" olarak nitelendirdiği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesine ilişkin "Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız." ifadesini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız

Cumhurbaşkanı Osmani, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanı Fidan ile dünkü görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Osmani, paylaşımında, "Kosova'nın değerli dostu" olarak nitelendirdiği Fidan ile görüşmekten her zaman memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşmede iki ülke arasındaki güçlü ikili ortaklığı ele aldıklarını aktaran Osmani, "Bu ortaklığı daha da güçlendirme yönündeki ortak kararlılığımızı sürdürürken, Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

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Kosova Hakan Fidan
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