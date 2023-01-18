Bakan Vahidi, kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Vahidi, "Batı'da bazı kimselerin, uluslararası kuralların dışında bir şeyler yapmak istemeleri ve resmi bir güce terör adını vermeleri, onların fikri, ahlaki ve siyasi zaaflarını göstermektedir." dedi.

AB Parlamentosunun Devrim Muhafızları Ordusunu "terörist" ilan etme planının endişe verici olmadığını dile getiren Vahidi, "Devrim Muhafızları yoluna devam edecektir." ifadesini kullandı.

Taslak öneri yayımlamıştı

İran rejim muhalifleri dün Strasbourg'da AB'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine alması talebiyle gösteri düzenlemiş, ardından Avrupa Parlamentosundaki Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu da konuyla ilgili taslak öneri yayımlamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Devrim Muhafızları Ordusunun "terör" listesine eklenmesini desteklediğini ve İran'a karşı yeni yaptırımların uygulanmasının planlandığını söylemişti.

AB son olarak 12 Aralık 2022'de İran'da toplam 24 kişi ve 5 kuruluşu yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.