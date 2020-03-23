İran'dan ABD'ye koronavirüsle mücadeleyi engelleme suçlaması
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadeleyi "engellediğini" ifade etti.
Zarif, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönündeki çağrılardan duyduğu memnuniyeti bildirdi.
Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:
"İran halkı, yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılması yönünde çağrıda bulunan küresel hükümet ve sivil toplum liderlerinin kampanyasını takdir ediyor. ABD, dinlemiyor, Kovid-19'a karşı küresel mücadeleyi engelliyor.
Iranian people appreciate the growing global campaign of government & civil society leaders calling for lifting of illegal U.S. sanctions.— Javad Zarif (@JZarif) March 23, 2020
U.S. is NOT listening, impeding global fight against #COVID19.
The ONLY remedy: DEFY U.S. mass punishment.
MORAL & PRAGMATIC imperative.
Tek çözüm, ABD'nin toplu cezalandırma yöntemine karşı çıkmaktır. Ahlaki ve pratik tedbirlerin uygulanması zorunludur."
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı dün 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükselmişti.
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