Zarif, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönündeki çağrılardan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"İran halkı, yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılması yönünde çağrıda bulunan küresel hükümet ve sivil toplum liderlerinin kampanyasını takdir ediyor. ABD, dinlemiyor, Kovid-19'a karşı küresel mücadeleyi engelliyor.

Iranian people appreciate the growing global campaign of government & civil society leaders calling for lifting of illegal U.S. sanctions.



U.S. is NOT listening, impeding global fight against #COVID19.



The ONLY remedy: DEFY U.S. mass punishment.



MORAL & PRAGMATIC imperative.