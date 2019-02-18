ABD’nin BM Güvenlik Konseyi kararları kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmediğini söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Beyaz Saray’ın nükleer anlaşmadan çekilmesini ve AB’ye yönelik baskı politikası yürütmesini eleştirdi.

Zarif, "Geçen 2 yılda ABD yönetimi İran’a karşı düşmanlığını sertleştirmiştir. Bu düşmanca tutumun zirvesini, Washington’un BM Güvenlik Konseyi’nin onayı ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi konusunda gördük." dedi.

ABD’nin diğer ülkeleri de nükleer anlaşmayı ihlal etmeye teşvik etmekle suçlayan Zarif, "ABD yetkilileri, bu konferansta AB’yi kendi taahhütlerini uyguladığı için kınadılar." diye konuştu..

Kaynak: İRNA

