Yeni oluşturulan kabinede, Lübnan tarihinde ilk defa 4 kadın bakan görev aldı. 2009 ile 2011 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Raya el-Hassan, İçişleri Bakanı olarak atandı.

Bu atama, Lübnan siyasetinde kadınlar için atılmış olumlu bir adım olarak görüldü.

"Arap dünyasında bir ilk"

Lübnan'ın yeni İçişleri Bakanı Raya el-Hassan, "Ben ilk kadın İçişleri Bakanı olarak atandım. Zannediyorum bu, sadece Lübnan'da değil, Arap dünyasında da bir ilk" ifadelerini kullandı.

Hassan ayrıca, "Bu, kadınların yeteneklerine inanan bütün herkes için gurur verici" dedi.

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmalar sonucu 31 Ocak'ta Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri başbakanlığında kurulan ulusal birlik hükümeti, onayladığı eylem planını parlamentoya sunmuş ve geçtiğimiz hafta meclisten güvenoyu almıştı.

Kaynak: Reuters