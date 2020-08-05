Suriye'de terör örgütü PKK/YPG güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin, ülkenin doğusundaki petrol kuyularını işletmek için bir ABD'li petrol şirketiyle, uluslararası hukuka aykırı olarak imzaladığı anlaşmaya İran'dan da tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere ABD'de yerleşik "Delta Crescent Energy LLC" adlı şirketle imzaladığı sözleşmenin, uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Anlaşmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal ettiğinin altını çizen Musevi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşmanın Suriye topraklarında yasa dışı işgalci bir güç olan ABD tarafından imzalanmasının hukuki geçerliliği yoktur. Anlaşma, bu ülkenin Suriye'nin doğal kaynaklarını yağmalamak için attığı bir başka adımdır."