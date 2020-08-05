Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Etiyopya'nın barajın doldurulmasına ilişkin ana esasları ve kuralları anlatan yeni belgeyi tüm taraflara sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Mısır ve Sudan'ın söz konusu belgeyi incelemek için süre istediği ve Mısır'ın talebiyle 10 Ağustos'ta yeniden masaya oturulmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Afrika Birliği, Avrupa Birliği, ABD ve Güney Afrika'dan gözlemcilerin katıldığı toplantılarda, barajın doldurulması ve işletilmesi süreci tartışılıyor.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve enerji ihracını artırmayı amaçlıyor.