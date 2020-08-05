İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen "mashreghnews" haber sitesine göre, Aralık 2017 olaylarında Devrim Muhafızı askerlerinden Şah Seniyi'yi silahla vurarak ölümüne neden olan Salihi hakkında verilen idam cezası bu sabah uygulandı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA) geçen hafta, aynı gösterilerle ilgisi olduğu öne sürülen 5 kişinin daha idam cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.

Aralık 2017 olayları

İran'ın Meşhed kentinde 28 Aralık 2017'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan olaylar kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılan olaylarda 25 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 5 bin gösterici gözaltına alınmıştı.