İran'da sular durulmuyor.

Mahsa Amini protestolarında başkent Tahran'da tutuklananlardan 400'ü hakkında kararlar açıklandı.

Tahran Başsavcısı Ali El-Kasi Mehr, gösterilerle ilgili mahkeme sürecine dair bilgi verdi.

Buna göre; isyan suçlamasıyla yargılanan eylemcilerden 160'ı 5 ila 10 yıl hapse mahkum edildi.

80 kişi; 2 ila 5 yıl, 160 kişi de 2'şer yıl hapis cezası aldı.

Gösterilerde tutuklanan 70 kişi ise çeşitli para cezalarına çarptırıldı.

Başsavcı Mehr, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, gösterilerle ilgili yaklaşık bin soruşturma dosyası açıldığını duyurmuştu.