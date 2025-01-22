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Dünya
AA 22.01.2025 14:38

İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı hakkında verilen idam kararı onandı

İran'da Yüksek Mahkeme, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine terör saldırısı gerçekleştiren kişi hakkında verilen idam cezasını onadı.

İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı hakkında verilen idam kararı onandı

Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı hakkında verilen idam kararının onandığını duyurdu.

Cihangir, "Mahkemenin kararının ardından Azerbaycan Büyükelçiliğine saldıran şahsın dosyası Yargıtay tarafından onandı ve adı geçen şahsa kısas (idam) cezası verildi." dedi.

Kararın infaz için ceza mahkemesine gönderildiğini aktaran Cihangir, saldırının kurbanının ailesinin onayıyla saldırgan hakkındaki cezanın infaz edileceğini belirtti.

Saldırganın kimliğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak 2023'te düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, saldırganın olaydan sonra yakalandığını ve ilk incelemelere göre saldırının "şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle" düzenlendiğini açıklamıştı. Rahimi, daha sonra görevden alınmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Saldırı sonrasında 29 Ocak 2023'te Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyeti askıya alınmış, tüm personel ile aileleri Bakü'ye dönmüştü.

Azerbaycan, Tahran'daki Büyükelçiliğini, Temmuz 2024'te yeniden açmıştı.

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