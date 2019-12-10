Dünya
İran'da yüzlerce kişi doğal gaz sobasından zehirlendi10 Aralık 2019 Salı 10:08 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 10:27
İran'da doğal gaz sobasından çıkan karbonmonoksit gazı sebebiyle çok sayıda kişi zehirlendi.
[Grafik: TRT Haber]
Ülkede son 2,5 ay içerisinde yüzlerce kişi hastanelere akın etti.
Tahran'da 413, Meşhed'de 244, Şiraz'da 199, Tebriz'de ise 139 kişi doğal gaz sobasından zehirlendi.
Ülke genelinde bin 969 kişinin zehirlenme sebebiyle tedavi gördüğü kaydedildi.
23 Eylül-6 Aralık tarihleri arasında ise 97 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
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