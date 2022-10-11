İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’e göre, Taczade’nin avukatı Huşmend Purbabayi, Twitter hesabından müvekkilinin yargılandığı davayla ilgili açıklamada bulundu.

Tutuklu yargılanan müvekkiline, "rejim aleyhine propaganda"dan 1 yıl, "yalan haber yaymak"tan 2 yıl, "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" suçundan da 5 yıl hapis cezası verildiğini duyuran Purbabayi, müvekkilinin yasa gereği, cezasının 5 yılını cezaevinde geçireceğini duyurdu.

Reformist siyasetçi Taczade, "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunduğu" iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 8 Temmuz'da tutuklanmıştı. Taczade, ayrıca "kamuoyunu rahatsız edecek yalan bilgiler yaymakla" da suçlanmıştı.

Mustafa Taczade, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde İçişleri Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapmıştı.

Haziran 2021'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için başvuruda bulunan Taczade, adayların yeterliliğini denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.