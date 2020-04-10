Haber Giriş: Kaynak: DHA
İran'da tünel inşaatında korkutan olay
İran’da yapımı devam eden bir tünelin üzerinden kopan dev kaya kütleleri, tünelin giriş bölümüne düştü. O anlar saniye saniye görüntülendi.
İran'nın Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde Patave ile Dehdeşt ilçeleri arasında bulunan bölgede işçilerin çalıştığı sırada dağdan kopan dev kaya parçaları tünelin girişini kapattı.
Çalışanlar tarafından kayda alınan görüntüde, işçilerin kaya parçalarının hareket etmesi üzerine çöküş gerçekleşmeden alandan kaçtığı görüldü.
[Fotoğraf: DHA]
İran devlet televizyonu, çökmenin aşırı yağışlar nedeniyle meydana geldiğini duyurdu.
Tünelin giriş bölümünün hasar aldığı açıklanırken, olayda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.
Etiketler: tünel tünelde çökme tünel çökmesi iran kazaSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 17:04
Sıradaki Haber
Ünlü yazar Paulo Coelho'dan Galata Kulesi paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz