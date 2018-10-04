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İran'da trafik kazalarında her yıl binlerce insan can veriyor

Trafik kazalarında en çok ölümün olduğu dünyanın ikinci ülkesi İran'da son 13 yılda trafik kazaları nedeniyle yaklaşık 277 bin kişi hayatını kaybetti.

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İranda trafik kazalarında her yıl binlerce insan can veriyor

İran Trafik Genel Müdürü Taki Mehri, trafik kazalarında hayatını kaybedenleri anma töreninde yaptığı konuşmada, ülke genelinde gerçekleşen trafik kazalarında her yıl binlerce insanın kaybedildiğini söyledi.

Geçen yıl ülke genelindeki trafik kazalarında 16 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Mehri, son on üç yılda ise kazalar nedeniyle 277 bin kişinin can verdiğini belirtti.

Kazalarda en çok çocukların zarar gördüğüne dikkati çeken Mehri, hayatını kaybedenlerin yüzde 8'ini bebeklerin oluşturduğunu kaydetti.

Kazalar en çok şehir içi yollarda oluyor

Mehri, kazaların birçoğunun şehir içindeki yollarda meydana geldiğini sözlerine ekledi.

İran Merkezi Sigorta Araştırma Merkezinin raporuna göre, İran trafik kazalarında dünyada Sierra Leone'den sonra en yüksek ölüm oranına sahip ülke konumunda buluyor. Ülkede günde ortalama 51 kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik kazaları, iran
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