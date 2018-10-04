Rusya Hindistan’a S-400 satacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’da bugün başlayacak olan iki günlük ziyareti çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Yarın yapılacak Putin-Modi görüşmesinde ise Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meselelerin ele alınması bekleniyor.

20 farklı anlaşma imzalanacak

Görüşmenin en önemli kısmını ise iki ülke arasındaki askeri teknik alanda iş birliği ve iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak faaliyetleriyle ilgili konuların oluşturacağı kaydediliyor.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin-Modi görüşmesinde Rusya ile Hindistan arasında 20 farklı anlaşma imzalanacak.

5 adet S-400 hava savunma sisteminin Hindistan’a temini

Putin'in ziyareti esnasında imzalanması beklenen en önemli belgelerden birisi, 5 adet S-400 hava savunma füze sisteminin Hindistan'a temini için yapılan sözleşme olacak.

5 milyar 49 milyon dolar değere sahip olduğu belirtilen sözleşme gereği, Hindistan’a verilecek S-400'lerin diğer ülkelerdeki benzerlerine göre üstün özelliklere sahip olduğu bildiriliyor.

Hindistan'ın S-400'ler ile komşu ülkeleri Çin ve Pakistan'a karşı üstünlük sağlama amacıyla bu alımı gerçekleştireceği dile getiriliyor.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Putin-Modi görüşmesinde Yeni Delhi yönetimi, Rusya'dan 4 adet fırkateyn satın almak için de anlaşma imzalayacak. 11 bin 356 sayılı fırkateyn alım projesi anlaşması gereğince, iki adet fırkateyn Hindistan'da Rus mühendisler tarafından üretilecek, diğer iki adet fırkateyn ise Rusya'da üretilerek Hindistan’a teslim edilecek.

ABD'den Hindistan'a yaptırım tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söyledi.

Yetkili, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya ile CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Daha önce S-400 hava savunma sistemleri satın alan Çin'e karşı yaptırım uygulama kararı alan ABD, Türkiye’ye de S-400 satın alma kararı nedeniyle tepki göstermişti.

Kaynak: AA