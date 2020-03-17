İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 135 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da bin 178 artarak 16 bin 169'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 5 bin 389 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Covid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.