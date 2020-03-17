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İran'da son 24 saatte 135 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988'e yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 135 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da bin 178 artarak 16 bin 169'e ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur, 5 bin 389 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Covid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 14:08
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