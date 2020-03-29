İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 123 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölü sayısı 2 bin 640'a yükseldi

Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 640'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 901 artarak 38 bin 309'a ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 12 bin 391 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da koronavirüsün ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.