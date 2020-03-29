İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 92 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin COVID-19 nedeniyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkede can kaybı 13'e yükseldi.

İlk ölüm 20 Mart'taydı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde vaka sayısının 3 bin 865’e ulaştığını duyurmuştu.

İsrail'de koronavirüs kaynalı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.