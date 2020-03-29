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İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 92 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin COVID-19 nedeniyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı.
Ülkede can kaybı 13'e yükseldi.
İlk ölüm 20 Mart'taydı
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde vaka sayısının 3 bin 865’e ulaştığını duyurmuştu.
İsrail'de koronavirüs kaynalı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.
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