İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'ın merkezindeki Millet Parkı civarında bir cisimden kaynaklı patlama meydana geldi.

Bölgeye ambulans ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Haberde ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Goderzi, Yarı resmi Tasnim Haber Ajansına konuştu.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı yönündeki soruya "patlamanın nedeninin tüm yönleriyle araştırıldığı" yanıtını verdi.