Ülkenin en kurak bölgelerinden Sistan-Belucistan'da 9 Ocak'ta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle evleri yıkılan veya çamurla dolan siviller, İran Kızılayı tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi. Bölgede bulunan çok sayıda köy de muhtemel taşkın tehlikesine karşı boşaltıldı.

Pakistan sınırında yer alan Deştiyari ilçesine bağlı köylerde evlerin neredeyse tamamı yüksekliği 1 metreyi bulan çamurla doldu.

İran Kızılayından yapılan açıklamaya göre, selden zarar gören İranşehr, Çabahar, Haş, Dalgan, Zahidan, Seravan, Sib, Sevarın, Fenuç, Kenarek, Mircave, Mihristan, Nikşehr ve Hirmend kentlerinde toplam 12 bin 60 kişilik çadır kentler kuruldu.

Son 12 günde sel mağduru 92 bin kişiye 2 bin 500 çadır, 11 bin 106 battaniye, 5 bin 134 halı ve diğer ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

Kaynak: AA