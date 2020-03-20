İran devlet televizyonuna göre, İsfahan eyaletinde, halkın salgında ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin stoklarında tespit edilen 3 depoya operasyon düzenlendi.

Depolarda stoklanmış halde 5 milyon koruyucu eldiven, 18 bin litre endüstriyel alkol, binlerce dezenfektan ve koruyucu maske ele geçirildi.

Operasyonlarda 1 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Daha önce de ele geçirilmişti

İranlı yetkililer, Kovid-19 salgınıyla mücadele edilen günlerde, daha önce de onlarca depoda yapılan denetlemelerde stoklanmış milyonlarca koruyucu maske ve koruyucu eldiven gibi tıbbi malzemelerin ele geçirildiğini duyurmuştu.

Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, halkın ve sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeler stoklayanların en ağır şekilde cezalandırılacağını açıklamıştı.