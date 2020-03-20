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İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlilere engel oldu.
İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün eski şehir içinde bulunan Mescid-i Aksa'ya çıkan yollara sabah saatlerinden itibaren barikatlar kurdu.
Barikat ve engellemelere tepki gösteren Filistinliler, İsrail polisinin ses bombalı müdahalesiyle çalışıyor.
Çok sayıda Filistinli, yer yer arbedenin yaşandığı eski şehir içinde toplu halde namaz kıldı.
Harem-i Şerif avlusunda kılınan cuma namazına 500 kişi katılabildi
Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif avlusunda kılınan cuma namazına sadece 500 kişinin katıldığı belirtildi.
Etiketler: israil Mescid-i Aksa filistin cuma namazıSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:32
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