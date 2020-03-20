İşgali altındaki Doğu Kudüs, İsrail’in koronavirüse karşı aldığı sıkı önlemler nedeniyle bomboş kaldı. İsrail’in dışında Kudüs’te bulunan dini otoriteler de kendi önlemlerini alıyor.

Mescid’i Aksa içerisinde bulunan Kıble Mescidi ve Kubbet’us Sahra’nın kapıları korona ile mücadele çerçevesinde Aksa Vakfı kararı ile kapatıldı.

Vakıf idaresi Müslümanların Mescid-i Aksa avlusunda namaz kılmalarına izin verdi.

İşgal altındaki Kudüs, Hristiyan dünyası için de önemli bir şehir. İsrail tarafından yasaklandığı için Hristiyan turistler şehre giremiyor.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan eski şehrin en önemli mekanlarından biri Çile Yolu olarak biliniyor. Her yıl milyonlarca Hristiyan turist ve hacı adayları bu yol üzerinden kıyamet kilisesine gidip yolculuklarını tamamlıyor. Ancak koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle Çile Yolu gibi diğer dini mekanlarda da ziyaretçi sayısı azalmış durumda.

Şu ana kadar Kudüs’te bulunan kiliseler kapatılmadı. Ancak virüs taşıyanların sayısının artması kiliselerin kapanmasıyla sonuçlanabilir.

Yahudiler için kutsal mekan ise Ağlama Duvarı. Ağlama Duvarı Baş Hahamı, koronavirüsü hatırlatarak Duvar’dan uzak durma ve duvarda bulunan taşları öpmeme çağrısı yaptı.