Tahran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İran’da 124 kişinin ölümüne yol açan salgına karşı başkentin ana caddelerini ve kalabalık çarşılarını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Hükümet yetkililerinin uyarılarını dikkate alan çoğu Tahranlının da evinden dışarı çıkmadığı gözlemleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Her sene Nevruz Bayramı (20 Mart) yaklaşırken canlanan çarşı ve pazarların boş kalması ayrıca dikkati çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

İran'da koronavirüs, ilk kez Kum kentinde görülmüştü.

Kent karantinaya alınmazken, virüs ülkenin 30 eyaletine daha yayılmıştı.