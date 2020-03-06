Avustralya'da 60 kişide tespit edilen ve 2 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle marketlere akın eden halk, tuvalet kağıdı stoklarını tüketti.

Fazladan 8 boş sayfa basan bir gazete, bu sayfaları tuvalet kağıdı olarak kullanılması için ayırdı.

Gazetenin editörü satışların çok iyi olduğunu söylerken, görüntüler sosyal medyada "tuvalet kağıdı krizi" etiketiyle öne çıktı.

Gazetenin satışlarının son 48 saat içinde zirve yaptığı bildirildi.