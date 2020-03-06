Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam rakamın 9'a çıktığı belirtildi.
Ülkedeki virüs bulaşan kişi sayısının ise 154 artarak 577'ye ulaştığı kaydedildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 408'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 100 bini aşmış durumda.
Son Haberler
- 17:50
- 17:49
- 17:47
- 17:30
- 17:25
Sıradaki Haber
Avrupa'da sahte ilaç operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz