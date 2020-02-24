Çin'i kasıp kavuran koronovirüs tehdidi İran'da yayılıyor. Farklı şehirlerden yeni vaka haberleri geliyor.

Irak’ta da koronavirüs vakasına rastlandı.

Birçok ülke virüs nedeniyle tedbirlerini artırdı, İran'dan geliş gidişlere sınırlama getirdi.

12 kişi hayatını kaybetti

Şu ana kadar 12 kişinin virüs nedeniyle öldüğü açıklandı. Vaka sayısı ise 61'e yükseldi.

Tahran 13'üncü Bölge Belediye Başkanında da koronovirüs tespit edildi.

İran'da ilk Kum şehrinde görülen hastalık, başkent Tahran'ın yanı sıra, Gilan, Merkezi ve Mazenderan eyaletlerine de sıçradı.

Önlemler artırıldı

Tahran yönetimi bir dizi önleme başvurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün rutin basın toplantısı iptal edildi.

Başkentte 3 milyon kişinin ulaşım için kullandığı metro istasyonları ve vagonlar düzenli olarak sterilize edilmeye başlandı.

Birçok eyalette eğitime ara verildi, spor müsabakaları ertelendi, sanatsal faaliyetler iptal edildi. Kum kentinde okullar ve kutsal mekanlar kapatıldı.

İranlı yetkililer Kum'a ve yakınındaki yerleşim birimlerine seyahat etmeme tavsiyesi verdi.

Irak'ta, ilk yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı. Necef kentinde, İranlı bir öğrencide hastalık tespit edildi.

Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını belirtti.

Birçok ülkeden İran'a sınırlama

Irak merkezi hükümeti, virüsün yayılmasına karşı önlem olarak İran'la olan tüm sınır kapılarını kapattı. İranlıların ülkeye girişine getirilen yasak 15 gün daha uzatıldı.

Kuveyt de İran'daki yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etti. İran'a uçuşları durdurdu, ülkeden gelen gemilerin ise limanlara girmesini yasakladı.

Pakistan da Belucistan eyaletine İran'ın Taftan sınırından geçişleri durdurdu. Ermenistan da İran ile sınırını kapayacağını, uçuşları askıya alacağını duyurdu. Gürcistan da İran'a uçuşları askıya aldı.

İran'da koronavirüs hakkında korkutan iddia: 2 haftada 50 kişi öldü

İran Meclisindeki Kum Milletvekili Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 250 kişinin de karantinada tutulduğunu öne sürdü.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, İran Meclisinde milletvekillerine hitap etti.

Emirabadi, "Kum kentinde son 2 haftada Kovid-19 nedeniyle 50 kişi öldü. Sağlık Bakanı kusurludur." dedi.

Söz konusu virüsün Kum kentinde 3 hafta önce tespit edildiğini ileri süren Emirabadi, konuyla ilgili resmi açıklamanın geç yapılmasını eleştirdi.

Kum'da Kovid-19 ile mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Emirabadi, şunları kaydetti:

"Kum'da durum iyi değil. Virüs bulaşmış hastalarla ilgilenen hemşirelerde hastalıktan korunacak özel giysi bulunmuyor. Hemşireler hastalara korkarak yaklaşıyor. Hastalığı tespit edecek yeterli kit bulunmuyor. Birçok eczanede maske dahi yok."

Sağlık Bakanı Said Nemeki'den, Kum kentinin karantina altına alınmasını talep ettiğini aktaran Emirabadi, "Sağlık Bakanı'na 'Halka neden yalan söylüyorsunuz?' dedim." ifadesini kullandı.

Emirabadi ayrıca Kum'da 250 kişinin karantina altında olduğunu kaydetti.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e sunduğu raporda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 61'e yükseldiğini bildirmişti.