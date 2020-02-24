Merkel'in partisi 70 yılın en düşük oy oranını aldı
Almanya'nın en büyük ikinci kenti Hamburg'da Eyalet Meclisi seçimleri yapıldı. Seçimin galibi, 6 puanlık oy kaybına rağmen Sosyal Demokrat Parti oldu. Almanya Başbakanı Merkel'in Hristiyan Birlik Partisi ise ciddi oy kaybı yaşadı.
Almanya, Hanau'daki ırkçı terör saldırısının gölgesinde sandığa gitti. Hamburg Eyalet Meclisi'nin yeni üyeleri seçildi.
Seçimi, 6 puanlık oy kaybına rağmen yüzde 39 ile Sosyal Demokrat Parti SPD (ES-PE-DE) kazandı.
Oylarını iki katına çıkaran Yeşiller Partisi seçimin ikincisi oldu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Birlik Partisi CDU kan kaybetti.
Yaklaşık 5 puan oy kaybeden CDU, seçimden üçüncü çıktı.
Merkel'in partisi, 70 yıldan bu yana en düşük oy oranını aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, aşırı sağcı parti AfD'nin oylarında düşüş görüldü.
AfD yüzde 5'lik seçim barajını kıl payı aştı.
Bu oy kaybı, Alman seçmenin aşırı sağcı eğilimlere tepkisi olarak yorumlanıyor.
Sosyal Demokratlar ve Yeşillerin destekçileri seçim sonuçlarını kutlamak için sokağa çıktı. "Naziler Dışarı" sloganları atıldı.
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