ABD Başkanı Donald Trump, bugün ilk resmi Hindistan ziyaretine başladı. Ekonomik zorlukların çok fazla yaşandığı Hindistan’da Trump’ın sadece 2 gün sürecek ziyareti için toplamda 1.3 milyar dolar harcanacak olması tepkilere yol açtı.

Ülke genelinde devam eden hazırlıklarda, Trump’ın ilerleyeceği yol üzerinde bulunan gecekondu mahallelerinin gizlenmesi için 500 metre uzunluğunda duvar örülürken sokaklar Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın posterleriyle donatıldı.

Ülkedeki tüm tabelalar yenilenirken sokak hayvanları da kafeslere kapatıldı. Ziyareti kapsamında Tac Mahal’i de ziyaret edecek Trump için Tac Mahal’in yakınında bulunan ve dünyanın en kirli nehri olan Yamuna’ya da 14 bin litre temiz su takviyesi yapıldı.

Trump’ı yol boyunca milyonlarca kişi selamlayacak ve yaklaşık 3 bin dansçı Hindistan kültürünü yansıtan gösteriler düzenleyecek.

Öte yandan nüfusu yaklaşık 1.3 milyar olan Hindistan’da 2018 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasılat miktarı (GSYİH) 2.6 trilyon, ihracat miktarı ise 338.4 milyar olarak açıklanmıştı.

Ülkede kişi başına düşen milli gelir miktarı bin 942 dolar gibi düşük bir sayı olmasına rağmen Trump’ın 2 günlük ziyareti için hükümetin bu kadar fazla harcama yapması tepkilere neden oldu.