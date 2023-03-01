Perdis’teki Hayyam Kız Lisesinde okuyan 35 öğrencinin zehirlenmesine ilişkin yerel medyada haberlerin yayımlanmasının ardından başkentin 13. Bölgesinde bulunan Zeyneb Yolu İlköğretim Okulu öğrencilerinin de zehirlendiği aktarıldı.

"Tüm çocuklar aniden uykuya daldı"

İran’da reformcu kanada yakınlığıyla bilinen “Sharghdaily” internet sitesinin haberine göre, öğrenci velilerinden biri dün gerçekleşen zehirlenme vakasını doğruladı.

Adı açıklanmaya öğrenci velisi, kızının okulun 3. katında eğitim gördüğünü, söz konusu katta bir zehirlenme vakasının ardından birinci kattaki bir sınıfta okuyan öğrencilerin de halsiz düştüğünü anlattı.

Öğrenci velisi, daha sonra acil durum ekiplerinin okula gelerek bazı öğrencileri hastaneye götürdüğünü belirtti.

Olayın sebebinin henüz belli olmadığını dile getiren veli, "Kızımın anlattığına göre, belirli bir semptom yoktu veya en azından kızımın bundan haberi yok. Görünüşe göre herhangi bir semptom olmadan sınıftaki tüm çocuklar aniden uykuya daldı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu okulda kaç kişinin zehirlendiğine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

"Zehirde N2 gazının kullanıldığı tespit edildi"

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Sağlık Bakanı Behram Aynullahi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zehirlenme vakalarının hafif geçtiğini, herhangi bir komplikasyonun oluşmadığını anlatarak, etkilenen kişilerin birkaç saat boyunca halsizlik ve uyuşukluk hissettiğini ifade etti.

Konuyu araştırmak üzere bir komisyon kurulduğunu aktaran Aynullahi, yapılan araştırmalarda söz konusu olaylarda "tesiri düşük bir zehrin" kullanıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Vakalarda "az miktarda zehirleyecek şekilde düşük dozda bir zehir" kullanıldığını ifade eden Sefidan, “Yapılan takip ve test sonuçlarına göre, okullarda kullanılan zehirde N2 (diazot) gazının bulunduğu tespit edildi.” açıklamasında bulundu.

900’den fazla öğrencinin zehirlendiği iddiası

“Khabar_fouri” adlı Telegram kanalı tarafından yayımlanan ve zehirlenme vakalarını gösteren listede, birçok şehirde 850’ye yakın öğrencinin olaydan etkilendiği ileri sürüldü.

Tarih, yer ve sayıların yer aldığı listenin yayımlanması sonrasında da 50’nin üzerinde öğrencinin zehirlendiğine ilişkin haberler yayımlandı.

Resmi makamlardan ise şimdiye kadar sayıya ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

İlki 30 Kasım’da Kum şehrinde yaşanan zehirlenme vakaları, şimdiye kadar Tahran'ın yanı sıra Çaharmahal ve Bahtiyari, Sari, Kazvin, Erdebil, Torbet Cam, Kuçan, Verdencan gibi bölgelerde de görüldü.