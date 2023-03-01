California'daki San Jose mahkemesi kayıtlarına göre, yatırımcılara komplo kurmak ve dolandırıcılıktan hakkında 11 yıl hapis cezası kararı bulunan Holmes, yeni doğan ikinci çocuğunu hapis cezasının ertelenmesi için gerekçe gösterdi.

Temyiz başvurusuna ilişkin 17 Mart'ta yapılacak duruşmadan önce, Holmes'un ikinci çocuğunun doğumunun mahkeme kayıtlarına geçmesi avukatlarının elini güçlendirecek.

Holmes'un avukatları, "iki çok küçük çocuğa" bakmakla yükümlü olan müvekkillerinin hapiste tutulmaması gerektiğini savunuyor.

Holmes'un, ilk çocuğunun doğumunda duruşmanın ertelenmesi üzerine ikinci çocuğunun doğumunda da mahkeme tarafından benzer bir kararın uygulanacağını umduğu kaydedildi.

Savcılar, Ocak 2022'de, Holmes'un, 2010-2015 yıllarında yatırımcıları parmaktan alınan tek damla kanla çeşitli testler yapabileceğine ikna ederek dolandırdığını belirtmişti.

Jüri üyeleri, Holmes'u yatırımcılara komplo kurmak ve dolandırıcılıktan suçlu bulmuştu.

Holmes, Kasım 2022'deki duruşmaya ilk çocuğuna hamile olarak katılmış ancak doğumun yaklaştığı gerekçesiyle mahkeme ertelenmişti.