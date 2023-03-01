Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da orman yangınlarıyla mücadele için 3 bin kişi görevlendirildi
[Fotograf: AA]
Çevre, İklim Değişikliği ve Orman Bakanı Soipan Tuya, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki orman yangınlarına karşı tedbirleri artırdıkları bilgisini paylaştı. Tuya, ormanları korumak için 3 bin personel görevlendirdiklerini kaydetti.
Kenya'daki ekosistemi korumayı amaçladıklarını ve uzun vadeli çözüm arayışı içinde olduklarını belirten Tuya, "Orman yangınları genellikle yasa dışı faaliyetler sonucu meydana geliyor." dedi.
Ülkede, kuraklık ve iklim değişikliğinin de etkisiyle sık yaşanan orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü ekipler oluşturulmuştu.
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