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Dünya
AA 29.06.2024 07:39

İran'da ilk sonuçlara göre Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Mesud Pezeşkiyan, 5 milyon 354 oyla yarışı önde götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Said Celili takip ediyor.

İran'da ilk sonuçlara göre Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'ne göre, şu ana kadar 12 milyon 58 bin 843 oy sayıldı.

Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan 5 milyon 354 oyla yarışı ilk sırada götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Celili takip ediyor.

Muhammed Bakır Kalibaf 1 milyon 620 bin 628 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi 95 bin 172 oyla dördüncü sırada yer alıyor.

Seçilmesi için 50+1 oy alması gerekiyor

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

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