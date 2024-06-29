İran'da ilk sonuçlara göre Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'ne göre, şu ana kadar 12 milyon 58 bin 843 oy sayıldı.

Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan 5 milyon 354 oyla yarışı ilk sırada götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Celili takip ediyor.

Muhammed Bakır Kalibaf 1 milyon 620 bin 628 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi 95 bin 172 oyla dördüncü sırada yer alıyor.

Seçilmesi için 50+1 oy alması gerekiyor

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.